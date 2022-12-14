В Калуге несколько человек пострадали в столкновении маршрутки и «Санг Йонга»

Около 13:00 в среду, 14 декабря, на перекрестке улиц Моторной и Платова в Калуге произошло ДТП с участием маршрутки №71. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, «Газель» столкнулась с легковым автомобилем «Санг Йонг».

По данным спасателей, пострадали несколько человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

Очевидцы сообщили, что из-за ДТП было остановлено движение троллейбусов.

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