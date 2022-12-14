В Калужской области отменили уроки в школах из-за сообщений о минировании

В среду, 14 декабря, массовые сообщения о минировании школ, детских садов и других зданий поступили в Людиновском районе. Об этом сообщили в местной администрации.

- В связи с большим количеством звонков в детские учреждения принято решение детей из дошкольных и общеобразовательных учреждений отпустить домой, - пояснили в администрации. -Сейчас специалисты проверяют все здания.

Местных жителей просят сообщать о подозрительных предметах по телефону 112.

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