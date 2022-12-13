Житель Калужской области принял знакомого за кабана и застрелил

В Спас-Деменском районе 58-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Трагедия произошла во время охоты в лесу 1 октября.

По версии следствия, мужчина услышал шорох в кустах, подумал, что там кабан, и выстрелил. Пуля попала в его знакомого, мужчина скончался.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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