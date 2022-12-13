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Омбудсмен опроверг информацию о пытках над заключенными в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 13.12.2022 09:25 1 809
Омбудсмен опроверг информацию о пытках над заключенными в Калужской области

На минувших выходных в телеграм-каналах появилась информация о пытках над заключенными в исправительной колонии №4 в Медыни. Однако эти данные вечером в понедельник, 12 декабря, опроверг уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Он съездил в колонию и пообщался с заключенными, которые попали на фото.

- Проверка была проведена в связи с появившимися в интернете сообщениями о пытках и избиениях осужденных, якобы отказывающихся ехать на специальную военную операцию и осуждающих ее, - рассказал Зельников. - Как это нередко сейчас бывает, сообщение оказалось фейком.

По его словам, осужденные были опрошены, все они категорически отвергли избиения и пытки со стороны сотрудников УФСИН.

Отметим, что ранее жалобы на эту колонию поступали в ноябре прошлого года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 13.12.2022 09:25 1 809
Тэги: происшествие юрий зельников
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