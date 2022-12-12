В Калуге водителю грозит семь лет колонии за пьяное ДТП на улице Кирова

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в конце августа после ДТП на перекрестке улиц Кирова и Ленина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, 22-летний пьяный водитель «Инфинити» ехал по Кирова со стороны улицы Московской и врезался в автомобиль «Хавал», двигавшийся по Ленина со стороны вокзала.

Тяжелые травмы получила женщина, ехавшая за рулем «Хавала».

С момента ДТП предполагаемый виновник находится под стражей. Ему грозит до семи лет колонии.

Момент ДТП попал на видео.

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