В Калуге водителю грозит семь лет колонии за пьяное ДТП на улице Кирова
В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в конце августа после ДТП на перекрестке улиц Кирова и Ленина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, 22-летний пьяный водитель «Инфинити» ехал по Кирова со стороны улицы Московской и врезался в автомобиль «Хавал», двигавшийся по Ленина со стороны вокзала.
Тяжелые травмы получила женщина, ехавшая за рулем «Хавала».
С момента ДТП предполагаемый виновник находится под стражей. Ему грозит до семи лет колонии.
Момент ДТП попал на видео.
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