В Калужской области сотрудник страховой компании оформлял липовые полисы «ОСАГО»

В Сухиничском районе несколько человек заявили в полицию, что им оформили липовые полисы «ОСАГО». Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказали в УМВД России по Калужской области.

В дежурную часть МОМВД обратился автовладелец и сообщил, что попал в ДТП и подал документы в страховую компанию для получения выплаты. К своему удивлению, мужчина получил отказ. Страховой полис оказался недействительным.

Аналогичным заявлением в правоохранительные органы обратился еще один человек. Он самостоятельно выяснил, что реквизиты его полиса в базе данных «ОСАГО» не значатся.

Стражи закона провели проверку и установили подозреваемую. Ей оказалась местная жительница, которая работала в страховой компании.

По мнению оперативников, при заключении договоров предполагаемая мошенница вносила в страховые плисы недостоверные сведения, брала у клиентов деньги и присваивала их себе.

Следствие выявило несколько подобных эпизодов. В результате, возбуждено пять уголовных дел по статье «Мошенничество».

В настоящее время проводится расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.