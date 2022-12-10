В Калужской области «Лада Калина» сбила пешехода

Утром в субботу, 10 декабря, примерно 07 часов 55 минут в поселке Пятовский Дзержинского района автомобиль «Лада Калина» сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП уточняются.

К ликвидации последствий происшествия привлекли девять человек и три единицы техники.

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