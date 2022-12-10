В аварии на улице Кирова в Калуге пострадали четыре человека

Как мы писали ранее, рано утром около 04:11 часов на улице Кирова в Калуге автомобиль «Хаваль» повредил часть ограждения на сквере Мира и врезался в опору уличного освещения.

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко сообщил подробности происшествия.

- Водитель не справился с управлением и врезался в столб, - рассказал региональный министр. - Пострадали трое мужчин и одна женщина. Все они доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

По словам чиновника, на месте аварии работало три бригады скорой помощи. Время доезда составило 8, 6 и 3 минуты.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.