Ночью в Калуге «Хавал» влетел в уличный фонарь

Рано утром в субботу, 10 декабря, в районе 4:11 часов на улице Кирова в Калуге автомобиль «Хаваль» врезался в опору уличного освещения и повредил часть ограждения на сквере Мира. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Тяжесть травм и причины аварии уточняются.

Ликвидировали последствия ДТП девять человек и три единицы техники.

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