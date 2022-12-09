В Калужской области 35-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Дэу»

Как мы уже рассказывали, утром 8 декабря на дороге между Износками и деревней Курганы, расположенной у Варшавского шоссе, перевернулся автомобиль «Дэу Нексия». Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, 35-летний водитель легковушки ехал в сторону Износок и не справился с управлением.

В аварии пострадал сам водитель.

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