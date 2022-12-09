В Калуге 44-летний мужчина пострадал в столкновении «Форда» и «Хендая»

Как мы уже рассказывали, утром 9 декабря на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Форда» ехал со стороны Николо-Козинской и допустил столкновение с «Хендаем», двигавшимся со стороны улицы Мичурина.

Различные травмы получил 44-летний пассажир «Форда».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.