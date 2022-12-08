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В Калуге часть улицы Кирова перекрыли из-за бесхозной сумки на остановке

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 17:14 0 535
В Калуге часть улицы Кирова перекрыли из-за бесхозной сумки на остановке

Около 16:30 в четверг, 8 декабря, в Калуге перекрыли улицу Кирова на перекрестке с улицей Плеханова. Это связано с сумкой, которую кто-то оставил на остановке у торгового центра.

- По 112 поступило сообщение, что на остановке обнаружена бесхозная сумка, - рассказали нам в пресс-службе управления МВД по Калужской области. - Информация проверяется

Весь поток автомобилей со стороны Театральной площади перенаправляют на улицу Плеханова. Территория вокруг остановки оцеплена, пешеходов просят перейти улицу или пройти через торговый центр.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 17:14 0 535
Тэги: происшествие авто
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