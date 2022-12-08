В Калужской области перевернулся автомобиль «Дэу»

Около 9 утра в четверг, 8 декабря, в Износковском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Дэу Нексия». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге между Износками и деревней Курганы, расположенной у Варшавского шоссе.

Сообщается, что травмы получил водитель легковушки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.