В Калуге два водителя пострадали в столкновении «Лады» и «Рено» на улице Тарутинской

Вечером 7 декабря на улице Тарутинской в Калуге столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан». Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Рено» отъезжал с обочины у дома №178а и не уступил дорогу «Ладе», которой управлял 21-летний автомобилист.

Различные травмы получили оба водителя.

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