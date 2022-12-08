В Калуге очередное ДТП произошло на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина

Около 7:40 утра в четверг, 8 декабря, на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, столкнулись «Хендай Солярис», двигавшийся по улице Степана Разина, и «Форд Фокус», ехавший по Тульской.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

На этом перекрестке аварии происходят регулярно. Однако большинство из них – с противоположной стороны дороги – у входа в университет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.