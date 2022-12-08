В Калуге «Лада» и «Рено» столкнулись на улице Тарутинской
Около 19:10 в среду, 7 декабря, на улице Тарутинской в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, не смогли разъехаться водители «Лады Калины» и «Рено Логан». Лобовой удар «Лады» пришелся в водительскую сторону «Рено».
Кто именно нарушил правила, устанавливается.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
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