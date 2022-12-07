В Калужской области 50-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Мицубиси»
Как мы уже рассказывали, 6 декабря в Козельском районе перевернулся автомобиль «Мицубиси». Подробности о происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 50-летний водитель «Мицубиси Паджеро Спорт» ехал по дороге между станцией Кудринская и Козельском, не справился с управлением и съехал в кювет.
Различные травмы получил сам автомобилист.
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