В Калужской области 50-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Мицубиси»

Как мы уже рассказывали, 6 декабря в Козельском районе перевернулся автомобиль «Мицубиси». Подробности о происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель «Мицубиси Паджеро Спорт» ехал по дороге между станцией Кудринская и Козельском, не справился с управлением и съехал в кювет.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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