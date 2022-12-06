Жительница Калужской области получит 2,1 миллиона рублей после гибели сына на рабочем месте

В Калуге областной суд вынес приговор по делу о компенсации морального вреда, который получила местная жительница. Во вторник, 6 декабря, об этом случае сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сын женщины погиб 25 ноября 2019 года в городе Электросталь Московской области при монтаже оборудования одного из мобильных операторов. С большой высоты упала люлька автовышки, в которой находился мужчина.

В итоге 100 тысяч рублей должен выплатить индивидуальный предприниматель, с которым погибший заключил трудовое соглашение. Еще по миллиону рублей обязали перечислить женщине компания, которая заказала работы, а также ИП, которому принадлежала автовышка.

Решение суда вступило в силу.

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