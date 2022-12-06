В Калуге 52-летний мужчина погиб при пожаре на улице Забойной

Около 15:30 в понедельник, 5 декабря, на улице Забойной в Калуге загорелась квартира на четвертом этаже многоквартирного панельного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 52-летнего хозяина жилища.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного курения самого погибшего.

Проводится проверка.

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