В Калуге семья из пяти человек отравилась угарным газом

В понедельник, 5 декабря, еще один случай отравления угарным газом произошел в Калуге. В многоквартирном доме на улице Знаменской пострадала семья из пяти человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, произошла утечка газа из колонки. Пострадали 32—летние мужчина и женщина и трое их детей – 3, 6 лет и младенец. Все они доставлены в больницы, врачи оказывают калужанам помощь.

- Угрозы жизни нет, - подчеркнули в СК.

Следователи проводят проверку, на месте работают газовщики.

Напомним, на выходных в Калуге погиб из-за отравления угарным газом в доме на улице Дарвина 34-летний мужчина.

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