В Калуге 34-летний мужчина погиб из-за отравления угарным газом

В субботу, 3 декабря, в Калуге 34-летний мужчина погиб в одной из квартир дома №18 на улице Дарвина из-за отравления угарным газом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городской управы.

Калужанин скончался до приезда скорой помощи.

- Предположительная причина смерти – отравление продуктами сгорания бытового газа в результате нарушения правил пользования газовым оборудованием, - заявили в горуправе.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.