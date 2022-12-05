В Калуге труп мужчины нашли на улице

Утром в понедельник, 5 декабря, у дома №6а на Сиреневом бульваре в Калуге обнаружили тело мужчины.

Как рассказали нам в региональном управлении Следственного комитета, на трупе видны телесные повреждения.

Личность погибшего уже установили. Мужчине было 52 года.

- Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, - прокомментировали в СК. - Выясняем, что произошло.

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