В Калуге шестилетняя девочка пострадала в ночном столкновении «Киа» и «Форда»

В ночь на 4 декабря на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Калуге столкнулись легковые автомобили «Киа» и «Форд». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 46-летняя женщина за рулем «Киа» выехала на перекресток, когда светофоры уже были отключены, не убедилась в безопасности маневра и врезалась в «Форд», двигавшийся по Плеханова.

После этого «Киа» отбросило в столб. Различные травмы получила шестилетняя девочка, находившаяся в этой машине.

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