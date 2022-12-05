В Калужской области 66-летний мужчина пострадал в вылетевшем в кювет «Рено»

Около 10 утра в субботу, 3 декабря, на дороге Калуга – Таруса произошло ДТП, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе границы Ферзиковского и Тарусского районов 66-летний водитель «Рено Меган» двигался в сторону Калуги, не справился с управлением, и машины съехала в кювет.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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