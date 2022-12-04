В Калуге на улице Гурьянова автомобиль «Хендай» сбил пешехода

В воскресенье, 4 декабря в Калуге сбили пешехода, об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

В 13 часов 55 минут на улице Гурьянова автомобиль «Хендай» сбил пешехода. В результате ДТП есть пострадавший.

Причины происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 4 единицы техники, – уточнили в МЧС.

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