«Форд» и «Киа» столкнулись на перекрестке в центре Калуги

В воскресенье, 4 декабря, в Калуге произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Около 00 часов 20 минут на перекрестке улиц Суворова – Плеханова столкнулись автомобили «Киа» и «Форд».

В результате аварии пострадал человек. Причины происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

— На месте работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи, – уточнили в ГУ МЧС.

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