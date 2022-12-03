В Калуге провалился тротуар перед Дворцом спорта

На днях в Калуге на тротуаре перед Дворцом спорта на перекрестке улиц Ленина и Баррикад образовался провал.

Глубины ямы – около 50 сантиметров.

Коммунальщики огородили место происшествия, но причины провала пока не выяснили.

- Причина образования провала пока не ясна, - рассказали нам в управлении городского хозяйства. - Проведено обследование специалистами ГП «Калугаоблводоканал» на предмет аварии на инженерных сетях и городскими электросетями. Провал огорожен. В дальнейшем будут проводиться мероприятия по установке причины образования провала и восстановлению благоустройства.

Последнее фото сделано чуть позже. К конусам добавился заборчик.

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