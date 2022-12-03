Житель Калуги отсудил у властей 95 тысяч рублей за упавший на машину дорожный знак

В Калуге суд обязал управление городского хозяйства городской управы выплатить владельцу автомобиля «Фольксваген Поло» 95 400 рублей. Об этом вечером в пятницу, 2 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ноябре прошлого года мужчина ехал по улице Секиотовской, и на его машину упал сорвавшийся со стойки знак «Движение прямо». Автомобиль получил повреждения.

На суде представители властей заявляли, что на балансе управления горхозяйства и «СМЭУ» знак не стоял.

Но суд решил, что именно эти чиновники ответственны за инцидент.

Областной суд, который рассматривал апелляцию, оставил решение без изменений.

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