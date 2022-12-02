В Калуге ДТП остановило движение троллейбусов на улице Московской

Утром в пятницу, 2 декабря, на улице Московской в Калуге образовалась пробка в районе троллейбусного депо.

Причиной этому стало столкновение двух легковых автомобилей.

Они перекрыли проезжую часть, поэтому троллейбусы проехать не могут.

- Все троллейбусы стоят, пассажиров просят выйти и пересесть в красные автобусы по билетам троллейбусов, - рассказал нам очевидец.

Пробка со стороны площади Московской растянулась на полтора километра.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.