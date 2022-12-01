В Калуге пропала 13-летняя девочка
В Калуге пропала 13-летняя Маржона Раззокова. Вечером в четверг, 1 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
В прошлое воскресенье, 27 ноября, девочка ушла из дома и не вернулась.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: чёрные, длинные.
- Была одета: красная куртка с капюшоном, светло-коричневая кофта, серые джинсы, черные кожаные сапоги.
Если вы что-либо знаете о девочке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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