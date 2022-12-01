В Калуге пропала 13-летняя девочка

В Калуге пропала 13-летняя Маржона Раззокова. Вечером в четверг, 1 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

В прошлое воскресенье, 27 ноября, девочка ушла из дома и не вернулась.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: чёрные, длинные.

Была одета: красная куртка с капюшоном, светло-коричневая кофта, серые джинсы, черные кожаные сапоги.

Если вы что-либо знаете о девочке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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