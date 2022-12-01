В Калуге прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела о жестоком обращении с собакой

В четверг, 1 декабря, прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела о жестоком обращении с собакой в Калуге и направила его на дополнительное расследование. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства.

- В августе в магазине на улице Генерала Попова женщина умышленно нанесла удар бутылкой по голове собаки породы чихуахуа, которая находилась на руках у хозяйки, - отметили в прокуратуре. -Животному причинены увечья.

Прокуратура посчитала принятое решение о прекращении уголовного дела незаконным и отменила его.

Напомним, о прекращении уголовного дела накануне сообщила хозяйка собаки.

Теперь полиция должна будет продолжить расследование.

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