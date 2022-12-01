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В Калуге прекратили уголовное дело в отношении женщины, ударившей собаку бутылкой коньяка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2022 10:23 8 3017
В Калуге прекратили уголовное дело в отношении женщины, ударившей собаку бутылкой коньяка

В Калуге получила продолжение история с конфликтом в магазине, где пенсионерка бутылкой коньяка ударила маленькую собачку по голове. В среду, 30 ноября, хозяйка животного сообщила, что в уголовное дело было прекращено.

- Как я сообщала ранее, в связи с нападением пожилой женщины на мою собаку по кличке Мишель, было возбуждено уголовное дело по ст. 245 ч.1 УК РФ - Жестокое обращение с животными, - написала София Гузова на своей странице в соцсети. - И в этом безусловно ваша заслуга, т.к. без общественного резонанса и вашей отзывчивости ничего бы не вышло. Сегодня, 30.11.2022, я связалась с отделом полиции по адресу г. Калуга, ул. Тульская 5А, которая занималась расследованием данного дела, для уточнения статуса расследования, на что получила ответ, что дело прекращено, так как деяния пожилой женщины сочли малозначимыми для состава преступления.

Гузова заявила, что направила жалобу в прокуратуру Калужской области.

В полиции ситуацию пока не комментируют.

Напомним, у собаки был проломлен череп, но в октябре сообщалось, что она поправилась.

Видео с камеры наблюдения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2022 10:23 8 3017
Тэги: происшествие животные
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