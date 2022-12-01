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В Калуге при строительстве дороги повредили газопровод высокого давления

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 01.12.2022 10:01 3 1724
В Калуге при строительстве дороги повредили газопровод высокого давления

В четверг, 1 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту повреждения газопровода высокого давления при реконструкции северного въезда в Калугу в районе деревни Лихун. Инцидент произошел летом.

- В процессе выполнения работ подрядчиком экскаватор повредил газопровод высокого давления, - подчеркнули в прокуратуре. - От газоснабжения были отключены более 600 потребителей.

Ущерб оценили в два миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». Максимальное наказание – три года лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 01.12.2022 10:01 3 1724
Тэги: происшествие газ
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