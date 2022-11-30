В Калужской области три человека пострадали в столкновении автобуса и «Шкоды»

Около 7:30 утра в среду, 30 ноября, на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль «Шкода». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека – два пассажира «Шкоды» и пассажирка автобуса.

Ехавшая в автобусе 57-летняя женщина госпитализирована в БСМП. Людям из легковушки оказали помощь на месте.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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