В Калуге женщину под наркотиками задержали за рулем «Ауди»

В Калуге 35-летняя женщина за рулем «Ауди А4» ехала по подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в состоянии наркотического опьянения. В среду, 30 ноября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сотрудники ДПС остановили нарушительницу в районе Мстихино.

Полицейские обратили внимание на странное поведение водителя, но тест на алкоголь оказался отрицательным. Поэтому калужанку отправили на медицинское освидетельствование, где в крови выявили наркотики.

Ранее эта женщина уже попадалась пьяной за рулем.

Возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.

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