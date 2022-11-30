В Калужской области ночью сгорел большой магазин

В ночь на среду, 30 ноября, на улице Урицкого в Людиново сгорел продуктовый супермаркет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пожар начался в три часа ночи из-за короткого замыкания.

Здание выгорело полностью. Уничтожен весь товар.

Никто из людей не пострадал.

Жители Людиново выложили видео в соцсетях.

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