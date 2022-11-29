В Калуге руководителя «Дирекции парков» ждет суд после гибели 13-летнего мальчика в заброшенном здании

Вечером во вторник, 29 ноября, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре после гибели 13-летнего мальчика. Трагедия произошла в деревне Рождествено на территории Калуги.

Обвиняемым по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» проходит директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Дирекция парков». На балансе именно этого учреждения находится заброшенное здание в Рождествено.

Мальчики 13 и 15 лет поднялись на второй этаж здания, один из них ударил по стене, и строительная конструкция обрушилась.

Младший из детей погиб на месте. Его друг получил травмы средней степени тяжести.

Руководитель бюджетного учреждения, как полагает следствие, халатно отнесся в своим служебным обязанностям.

- Ограждение внешнего периметра и элементы, препятствующие проникновению через оконные и дверные проемы нежилого здания, не установил, конкретное должностное лицо, ответственное за выполнение работ по содержанию и консервации данного здания, не назначил, - пояснили в СК.

На данный момент заброшенное здание законсервировано. В 2023 году его планируют снести.

Директору «Дирекции парков» грозит до пяти лет лишения свободы.

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