Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калуге руководителя «Дирекции парков» ждет суд после гибели 13-летнего мальчика в заброшенном здании

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2022 18:44 0 656
В Калуге руководителя «Дирекции парков» ждет суд после гибели 13-летнего мальчика в заброшенном здании

Вечером во вторник, 29 ноября, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре после гибели 13-летнего мальчика. Трагедия произошла в деревне Рождествено на территории Калуги.

Обвиняемым по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» проходит директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Дирекция парков». На балансе именно этого учреждения находится заброшенное здание в Рождествено.

Мальчики 13 и 15 лет поднялись на второй этаж здания, один из них ударил по стене, и строительная конструкция обрушилась. 

Младший из детей погиб на месте. Его друг получил травмы средней степени тяжести.

Руководитель бюджетного учреждения, как полагает следствие, халатно отнесся в своим служебным обязанностям. 

- Ограждение внешнего периметра и элементы, препятствующие проникновению через оконные и дверные проемы нежилого здания, не установил, конкретное должностное лицо, ответственное за выполнение работ по содержанию и консервации данного здания, не назначил, - пояснили в СК.

На данный момент заброшенное здание законсервировано. В 2023 году его планируют снести.

Директору «Дирекции парков» грозит до пяти лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2022 18:44 0 656
Тэги: происшествие дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать курсы английского языка
Причины купить пароконвектоматы Unox
Фрезерные станки с ЧПУ

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru