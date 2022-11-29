В Калуге пассажирский автобус развернуло на улице Гагарина

Около 14:00 во вторник, 29 ноября, на улице Гагарина в Калуге в районе дома №13 произошло ДТП.

По сообщению очевидцев, рейсовый автобус №25 столкнулся с «Хендаем». После этого «Пазик» развернуло поперек дороги.

Движение в сторону Правого берега затруднено.

Осложняет для водителей ситуацию и еще одно ДТП на Гагаринском мосту.

Со стороны сквера Мира водители проезжают по одной полосе.

Ещё одно ДТП произошло на Гагаринском мосту.

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