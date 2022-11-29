В Калужской области врачи спасли двух пьяных мужчин от смерти на улице

В понедельник, 28 ноября, в Калужской области двое мужчин едва не замерзли на улице. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Они были пьяны и лежали в снегу. Один случай произошел в Людиново, второй – в Калуге.

Скорую помощь вызвали прохожие. У пьяных мужчин зафиксировали переохлаждение, они остались живы.

Каждый, кто пробовал выпить крепкий алкоголь на холоде, ощущал согревающий эффект, - отметили в министерстве. - Это чувство человек испытывает из-за расширения сосудов и разжижающего кровь действия алкоголя. На самом деле в этот момент тело замерзает.

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