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В Калуге школу №49 эвакуировали из-за подозрительной сумки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2022 12:57 0 390
В Калуге школу №49 эвакуировали из-за подозрительной сумки

Как мы уже рассказывали, во вторник, 29 ноября, в Калуге вывели на улицу учеников и сотрудников школы №49. Подробнее о происшествии рассказали в управлении образования города.

- В 7:00 был проведен обход охранником здания и территории школы с последующим актированием, - пояснили в управлении. - В результате обследования никаких подозрительных предметов выявлено не было. В 7:30 техслужащей в здании на 1 этаже за дверью недалеко от входной группы был обнаружен подозрительный неопознанный предмет - сумка для хранения маркеров. Дежурный администратор проинформировал об этом директора школы. Незамедлительно информация была направлена в управление образования, ФСБ, дежурную службу 112. Приехавшие сотрудники МЧС рекомендовали провести эвакуацию людей из здания школы. В 8:00 произведена эвакуация. Сотрудники УМВД и пиротехник провели проверку сумки. Угрозы для жизни людей не выявлено. 

Уроки возобновились в 9:30.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2022 12:57 0 390
Тэги: происшествие школа
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