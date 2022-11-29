В Калуге водитель «Лады» сбил 21-летнюю девушку на тротуаре
Вечером в понедельник, 28 ноября, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе перекрестка с улицей Моторной сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады» двигался со стороны улицы Платова по правой полосе, врезался в столб, выехал на тротуар и сбил находившуюся там 21-летнюю девушку.
Пострадавшая калужанка госпитализирована в отделение ортопедии БСМП.
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