В Калуге водитель «Лады» сбил 21-летнюю девушку на тротуаре

Вечером в понедельник, 28 ноября, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе перекрестка с улицей Моторной сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады» двигался со стороны улицы Платова по правой полосе, врезался в столб, выехал на тротуар и сбил находившуюся там 21-летнюю девушку.

Пострадавшая калужанка госпитализирована в отделение ортопедии БСМП.

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