В Калуге сообщили о минировании школы

Утром во вторник, 29 ноября, в Калуге поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №49 на улице Гурьянова. Очевидцы рассказали о прибытии на место машины разминирования ОМОНа.

В соцсетях опубликовали фото детей, которых вывели на улицу.

По предварительным данным, сообщение о бомбе было ложным. Вскоре занятия должны продолжиться.

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