В Калужской области слесарь тяжело травмировал глаз при замене колеса экскаватора

В Людиново 40-летний слесарь одного из предприятий по ремонту автомобилей менял колесо экскаватора и получил тяжелую травму глаза. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина работал без средств индивидуальной защиты. В глаз попала металлическая стружка.

- У работника установлена проникающая рана правого глаза с повреждением и отслойкой сетчатки и резким снижением остроты зрения, - пояснили в Следственном комитете.

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