В Калуге 189 человек получили уличные травмы за выходные

За минувшие выходные, 26-27 ноября, в Калуге 189 человек обратились в травмпункт после падения на улицах и во дворах. Такую статистику опубликовал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

В субботу было 80 пострадавших, в воскресенье – 109.

В больницы госпитализированы 22 человека. Операции понадобилось сделать 25 калужанам.

- В этот уикенд число обращений возросло в два раза, - подчеркнул Пахоменко.

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