В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» с фурой

Около 19:30 в воскресенье на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе произошло ДТП. Подробности в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе Тихоновой Пустыни 41-летний водитель «Лады Калина» двигался со стороны Москвы и врезался в ограждение. После этого легковушку отбросило под попутную фуру «Рено».

Различные травмы получили два пассажира «Калины» - мужчины 32 и 35 лет.

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