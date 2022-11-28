В Калуге 55-летний мужчина пострадал в столкновении «Киа» и «Мицубиси»
Около 21:35 в субботу на дороге между Мстихино и Резванью в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Подробности 28 ноября сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем «Мицубиси Галант» двигалась в сторону Резвани, не справилась с управлением и врезалась во встречный «Киа Сид».
Различные травмы получил 55-летний водитель «Киа». Госпитализация мужчине не понадобилась.
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