В Калужской области столкнулись «Киа» и «Мерседес»

Около 18:15 в воскресенье, 27 ноября, на улице Урицкого в Людиново столкнулись легковые автомобили «Киа Рио» и «Мерседес Вита». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водители двигались в противоположные стороны и не смогли разъехаться.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.