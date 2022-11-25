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В Калуге отказали в досрочном освобождении водителю, который устроил ДТП с пятью погибшими

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2022 11:10 2 493
В Калуге отказали в досрочном освобождении водителю, который устроил ДТП с пятью погибшими

Суд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, который в августе 2019 года устроил смертельное ДТП на дороге между Анненками и Силикатным в Калуге. В пятницу, 25 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Представитель исправительного учреждения полагал, что ходатайство подлежит удовлетворению, так как осужденный характеризуется положительно, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Прокурор против удовлетворения ходатайства возражал, указав на то, что осужденный не возместил ущерб, иным образом не загладил вред, причиненный в результате преступления.

В день трагедии водитель бетономешалки ехал с превышением скорости, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Киа Спортейдж». В легковушки погибли трое взрослых и двое детей. Виновника приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Занимавший в 2019 году пост губернатора Калужской области Анатолий Артамонов после этого ДТП говорил, что трагедия произошла из-за безалаберности.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2022 11:10 2 493
Тэги: происшествие дтп прокуратура
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