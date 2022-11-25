В Калуге водитель «Нивы» сбил 25-летнюю женщину на улице Глаголева

В четверг, 24 ноября, на улице Глаголева в Калуге у Синих мостов сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в 16:55 у дома №52 ехавший со стороны улицы Бутома 71-летний водитель «Нивы» сбил 25-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую калужанку доставили в БСМП. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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