В Калужской области 74-летний водитель попал в больницу после массового ДТП

Утром в четверг на дороге между Перемышлем и Козельском столкнулись три автомобиля. Подробности об этой аварии 25 ноября сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, в районе деревни Нижнее Алопово 74-летний водитель «Нивы Шевроле» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в самосвал «Шахман». После этого грузовик задел встречный «Рено Сандеро».

Различные травмы получил водитель «Шевроле Нивы». Пенсионер госпитализирован в областную больницу в Анненках.

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